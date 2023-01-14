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87 kilo esrar ile yakalanan 6 şüpheli ele geçirildi

Adana'da durdurulan tırın dorsesinde straforlar içinde 87 kilo 250 gram esrar ele geçirirken, gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

IHA14 Ocak 2023 Cumartesi 12:15 - Güncelleme:
87 kilo esrar ile yakalanan 6 şüpheli ele geçirildi
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada doğu illerinden kente gelen bir tırda uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı. Adana'ya giriş yapan tır, polis tarafından merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ne kadar takip edildi. Burada tır sürücüsü Yaşar E.'yi (52), Necati A., Kenan Can U. (21), Düzgün Can G. (21), Agit E. (30) ve Şenol A. (30) karşıladı. Polis, tam o anda baskın yaparak şüphelileri gözaltına aldı. tırda yapılan aramada dorse bölümünde straforlar içine gizlenmiş halde 87 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

6 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan Necati A.'nın ise "87 kilogram esrarın hepsi benim" diyerek suçu kabul etti. Ancak sorgularından sonra adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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