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Güncel

87 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında Halil Nasıl (87) yaşamını yitirdi.

DHA27 Nisan 2020 Pazartesi 13:24 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 13:24
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İnkılap Mahallesi 512 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki, yalnız yaşayan Halil Nasıl'a ait dairede, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yoğun dumandan etkilendiği belirlenen yarı baygın haldeki Nasıl'ı dışarı çıkardı. Nasıl, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Nasıl, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, ilk belirlemelere göre elektrik sobasından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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