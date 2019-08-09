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88 yıllık cami depremde yıkıldı

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem Çardak ve Bozkurt ilçelerini de etkilerken, depremde yaklaşık 88 yıllık Caminin duvarları göçtü.

  • İHA
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Merkez üssü Bozkurt ilçesi olan deprem çevre ilçeleri de etkilerken, 5 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 100 yapının zarar gördüğü depremde Çardak ilçesi Gemiş Mahallesi'nde 88 yıllık Pınar Cami depremde büyük hasar gördü. Tarihi değeri olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan caminin bir duvarı tamamen yıkılırken diğer duvarlarında ise ciddi manada zarar meydana geldi. 
 
Caminin imamı Yusuf Büyüktaş, öğlen saatlerinde depremi hissettiklerini ve büyük korku yaşadıklarını ifade etti. Beşik gibi sallandıklarını ve sonrasında bir toz bulutu gördüklerini söyleyen Büyüktaş, “Ben önce lojman yıkıldı diye düşündüm sonra bir baktık cami yıkılmış. Diğer tarafta da bir duvar su borusunun üzerine düşüp patlattı. Camii 1931 yılında yapılmıştı” dedi.
 
Öte yandan, camide restorasyon çalışması yapılacağı ve kültür varlığı olarak tescilleneği de öğrenildi.  

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