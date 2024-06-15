887 milyon liralık ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini aktaran Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.