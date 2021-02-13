89 yaşındaki Ahmet dede 65 yıllık eşine buzağı hediye etti: 3 günlük evliler gibiyiz

DHA 13 Şubat 2021 Cumartesi 16:37 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 16:37

Tonya ilçesi Ortamahalle'de oturan Ahmet Baki, 65 yıllık eşi Raziye Baki'ye, 14 Şubat Sevgililer Günü için sürpriz yapmak istedi. Ahmet Baki, eşine bu yıl altın almaya karar verdi. Kararını dayanamayıp eşiyle paylaşan Ahmet Baki, altın teklifini geri çeviren eşinin, yine kendisine 4 yıl önce olduğu gibi bu yıl da buzağı almasını istedi. Bunun üzerine hayvan pazarına giden Ahmet Baki, aldığı buzağıyı süsleyip, evlerinin önüne getirdi. Yörede kendine has davranışlarıyla 'romantik dede' olarak tanınan Ahmet Baki, burada eşine, "Hanım, hanım sana Sevgililer Günü için yine buzağı aldım. Onu da sev beni de sev" diye seslendi. Eşinin sesini duyup dışarı çıkan Raziye Baki, sürpriz karşında şaşırıp, sevindi. Raziye Baki, Sevgililer Günü'nü unutmayıp kendisine buzağı aldığı için sarıldığı eşine teşekkür etti.

10 çocuk ve 17 torun sahibi olan Ahmet ve Nazire Baki çiftinin en büyük oğlu olan Ramazan Baki de duygu dolu bu anlara tanık oldu. Ramazan Baki, "Babam Ahmet Baki ve annem Nazire Baki dünyaya 10 çocuk getirdiler. Eskiden çok varlığımız yoktu. Ama bzi varlık ve yokluk konusunda anne ve babamızı hep örnek aldık. Bu zamana kadar Sevgililer Günü'nde babam anamı unutmaz, elinden geldiğince ona bir çift lastik alır, bazen bir peştamal alır. bazen de bir buzağı alır" dedi.

'3 GÜNLÜK EVLİLER GİBİYİZ'

Ahmet Baki de 4 yıl önce eşine buzağı aldığını, bu Sevgililer Günü'nde ise ona altın almak istediğini, ancak bunu eşinin kabul etmediğini söyledi. Ahmet Baki, "Bundan 4 yıl önce Sevgililer Günü'nde bir buzağı hediye ettim hanımıma. Altın istemedi, buzağı istedi. Şimdi de sağ olduk bugüne geldik, hanım dedim şimdi de altın alayım sana dedim. 'Yok yine bir buzağı al bana, ben onu seviyorum' dedi. Ben de bu buzağıyı aldım hediye ediyorum ona. Allah uzun ömürler yaşamayı nasip eylesin. 65 yıldır el ele verdik, el ele çalıştık. Bu ana kadar ellerimizi ayırmadan bugünlere geldik. Bundan sonrada sevgimiz Allah'ım daha çok artırsın. 3 günlük evliler gibiyiz bugün" diye konuştu.

'ALLAH BUGÜNÜ ARATMASIN BİZE'

Bugüne kadar eşinden hiçbir hediye istemediğini belirten Nazire Baki, eşinden sadece buzağı almasını istediğini ifade etti. Huzurlu ve mutlu bir evliliklerinin olduğunu anlatan Nazire Baki, "Ben eşimden hiçbir şey istemedim, bir buzağı istedim. 4 yıl önce bir hediye buzağı aldı bana. Şimdi geldi söyledi ki altın alayım sana. Ben evlenirken babamın oradan altınlarım vardı. Sattık onları ev yaptık. Ben eşime altınların sitemini edince, 'altın alayım sana' dedi. Altın istemiyorum bana yine bir hediye buzağı al, Allah ömrünü uzun etsin. Kaç yaşında olduk, çalıştık, çabaladık çocuklarımız büyüdü. Bir kötü sözlerini duymadık. Hep beraber tuttuk bir ipe, bugüne kadar geldik. Allah bugünü aratmasın bize" ifadelerinde bulundu.