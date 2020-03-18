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9 aylık bebekte koronavirüs tespit edildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle tehlike giderek artıyor. Her yaştan kişiye bulaşan ölümcül virüs, İngiltere'de 9 aylık bir bebekte tespit edildi.

DHA18 Mart 2020 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 12:53
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İngiltere’nin kuzeybatı bölgesinde bulunan Manchester kentinde Cassian Coates isimli bebekte koronavirüs tespit edildi.

9 aylık bebeğin, birkaç gün boyunca ateşinin yükselmesi nedeniyle ebeveynleri Myroslava ve Callum tarafından hastaneye götürüldüğü ve burada koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi.

Yerel medyaya konuşan anne, "İçeri girdik ve bizi bir bekleme salonuna aldılar. Salonda büyük bir tabelada 'şüpheli hasta' yazıyordu. Sonra maskeli bir doktor geldi, bazı temel kontroller yaptı, kulağından ateşini ölçtü ve oğlumuzda koronavirüs olduğunu söyledi" dedi.

Kesik kol soruşturması sürüyor

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