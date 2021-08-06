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9 bin yıllık parmak izi... Bilecik'te bulundu

Bilecik'te, apartman bahçesindeki Batı Anadolu'da ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan kazı alanında, 9 bin yıllık olduğu değerlendirilen bir hayvan figürünün üzerinde objeyi yapan ustanın parmak izine rastlandı.

DHA6 Ağustos 2021 Cuma 15:53 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 15:53
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Bahçelievler Mahallesi'ndeki boş arazide görülen seramik parçaları üzerine Bilecik Arkeoloji Müzesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü'nün başlattığı kazı çalışmaları sona erdi. Kazı çalışmalarında son olarak 9 bin yıl öncesine ait bir hayvan figürünün üzerinde objeyi yapan ustanın parmak izine rastlandı. Parmak izinin Bilecik Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Kazı çalışmaları sonlanan Bilecik Bahçelievler neolitik yerleşmesinde bulunan 9 bin yıllık hayvan figürleri, kendisini yapan ustanın parmak izini barındırıyor. Batı Anadolu'nun en eski insan izi, yakında Bilecik Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek" dedi.

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