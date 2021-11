9. Boğaziçi Film Festivali'nde Altın Yunus'lar sahiplerini buldu

2 Kasım 2021 Salı 17:25 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 17:25

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleri ve Beyoğlu Belediyesi'nin Kurumsal Ev Sahipliği'nde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 9. Boğaziçi Film Festivali, bu akşam (30 Ekim) Atlas 1948 Sineması'ndaki ödül töreniyle sona erdi. Törende Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği "Bağlılık Hasan", Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film seçilerek 100.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü'nü kazandı. Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise Wei Shuju'nun "Ripples of Life" filmi En İyi Film seçilirken, Bosphorus Film Lab'ın destek vereceği projeler de belli oldu. Törenin sunuculuğunu Korhan Abay üstlendi.

Pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen ödül törenine film ekipleri, davetliler ve basın mensupları katılım gösterdi. Gecede törenin açılış konuşmasını Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç yaptı. Konuşmasına "Herkese teşekkürler. Buradaki herkesin gurur duyması gerekiyor festivalle, çünkü, buradaki herkesin bir araya gelmesiyle oluştu bu festival." cümlesiyle başlayan Kılıç, "İyi bir festival oldu. İşin içindeyken pek anlamıyoruz ama şimdi böyle düşünüyorum. Çok fazla emek var. 10. yıla özel bir festival hazırlayacağız. Pandeminin etkileri de kaybolmuş olur umarım." dedi. Konuşmasında filmleri izleyip değerlendiren jüri üyeleri ve salonları dolduran sinemaseverlere teşekkürlerini sunan Kılıç, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT olmak üzere maddi ve manevi anlamda desteklerini esirgemeyen tüm sponsorlara teşekkür etti. "Sponsorlara, katkı verenlere ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum tekrar, hepinizin önünde." diyen Kılıç, ödül kazanan filmleri şimdiden tebrik ettiğini de belirterek sözlerini tamamladı.

CARLO REYGADAS'A ONUR ÖDÜLÜ

9. Boğaziçi Film Festivali'nin kapanış gecesinde "Japon", "Battle in Heaven", "Silent Light", "Post Tenebras Lux" filmlerinin Meksikalı yönetmeni Carlos Reygadas'a Onur Ödülü takdim edildi.

Reygadas'a ödülünü Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer takdim etti. Şanlıer, konuşmasında "Zaman, ahlak, insan ve insanlığın, medeniyetle olan sınavındaki yenilgileriyle seyircisine cesurca bir deneyim yaşatan, Meksika sinemasının ve çağdaş sinemanın en önemli temsilcilerinden Carlos Reygadas'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum." dedi. Ödülü kabul eden Meksikalı yönetmen Reygadas ise "Herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'yi ikinci evim gibi hissediyorum." dedi.

YILIN EN İYİ YERLİ FİLMİ "BAĞLILIK HASAN"

Başkanlığını yönetmen Reis Çelik'in yaptığı ve yönetmenler Çiğdem Vitrinel, Erdem Tepegöz, oyuncu Vildan Atasever ve görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış'tan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma jürisi, Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği "Bağlılık Hasan"ı yılın en iyi yerli filmi seçti. Reis Çelik, jürinin gerekçesi olarak, "Seçimi yapmak zordu. Bir yönetmen ya da bir film, kendi inancını bile karşısına koyup sorgulayacak kadar kuvvetli bakabilmeli ve insanın derinliğine ve dünyanın yarattığı bütün kültüre bir katkı koymalı. Bütün filmlerde bu var ama dahasını aradık ve bunu Bağlılık Hasan filminde bulduk." dedi.

Ödülünü Jüri Başkanı Reis Çelik'ten teslim alan Semih Kaplanoğlu; "Reis Çelik ve jüriye, festivali gerçekleştirenlere, eşime, ortak yapımcıma ve filmde emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Günümüzde film yapmak, tüketilmesi zor filmler yapmak zorlaşıyor. Kültür endüstrisi bize her şeyi unutturuyor. Perdeler koyarak görmemizi zorlaştırıyor. Biz her zaman gerçeğin peşindeyiz. Amacımız, insanın gerçeğine ve ruhuna yolculuk ve temas etmektir. Umarım film izleyen herkese geçer. Oyunculara da çok teşekkür ediyorum." dedi.

Festivalde, Semih Kaplanoğlu, Bağlılık Hasan filmiyle En İyi Senaryo Ödülü, Emel Göksu, Koridor filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ve Mücahit Koçak, İki Şafak Arasında filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. En İyi Senaryo Ödülü'nü alan Semih Kaplanoğlu, "Senaryo, çok zorlandığım bir alan. Yeni başladım yazmaya ve bu ödül bu anlamda çok önemli." dedi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Mücahit Koçak da "Teşekkür edecek çok kişi var. Selman'a başta teşekkür ederim. Ben oynadım ama birlikte inşa ettik. Diğer oyuncu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum." dedi. Jüri Üyesi oyuncu Vildan Atasever'den ödülünü alan Emel Göksu, "Bu ödülü her şeyden evvel oyuncu partnerim Ayşe Demirel'le paylaşmak istiyorum. Onun oyun gücü sayesinde bu ödülü aldım. Yönetmenime ve yardımcılarına çok teşekkür ederim." dedi.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nün sahibi de "Bağlılık Hasan" filmiyle Özgür Eken'in oldu. Ödülü alan Özgür Eken "Herkese teşekkürler, bu ödülü filmde emeği geçen herkes adına alıyorum." dedi. En İyi Kurgu Ödülü'nün sahibi ise "Okul Tıraşı" filminden Sercan Sezgin, Ferit Karahan ve Hayedeh Safiyari'nin oldu.

FİYAB Yapımcı Ödülü için ilk ya da ikinci filmini çekmiş yapımcılar değerlendirildi. Yapımcı ve Yönetmenler Cafer Özgül, Seyid Çolak ve Yiğit Nalçacı'dan oluşan FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği) Jürisi "Koridor" filmi ile Zeynep Koray, Yunus Yunusoğlu ve İris Tahhuşoğlu En İyi Yapımcı Ödülü'ne layık görülürken, Yönetmenler Orçun Benli, Hüseyin Karabey ve Atalay Taşdiken'den oluşan FİLM-YÖN jürisi "FİLM-YÖN En İyi Yönetmen" ödülünü "İçimdeki Kahraman" filmiyle Sinan Sertel'e verdi. Jüri gerekçesinde, "Sinemaya yeni bir bakış kazandırmasıyla, festivallerin içerik zenginliğine katkısıyla ve genç yönetmenlerin önünü açmaya yardımcı olmasıyla." dedi.

Ayrıca, yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla bu yıl ilk kez Akli Film'in katkılarıyla verilen 50.000 TL'lik En İyi İlk Film Ödülü "Selman Nacar"ın yönettiği "İki Şafak Arasında"nın oldu. Nacar, kabul konuşmasında, "Film ekibime teşekkür ediyorum, filmler, festivaller ve sinema onlar sayesinde oluyor. Seyirciyle film izleyebilmek harika bir duygu. Festival kültürü çok kıymetli. Birlikte film izleyebilmek ve üretebilmek adına herkese teşekkürler. Jüriye de çok teşekkür ederim." dedi.

ULUSLARARASI UZUN METRAJ EN İYİ FİLM "RİPPLES OF LİFE" FİLMİNİN OLDU

Anne Delseth, Kamyar Mohsenin, Hilal Baydarov, Svetla Tsotsorkova ve Yoshi Yatabe'den oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi ise 50.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü'nün sahibini yönetmen Wei Shujun'un "Ripples of Life" filmi olarak belirledi. Yarışmada, Things Worth Weeping For filmindeki rolüyle Nora Rainer-Miscinyei, En İyi Kadın Oyuncu, Wild Roots filmindeki rolüyle Gusztav Dietz de En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Yarışmada, "The Great Movement" filmi ile Kiro Russo Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi tarafından En İyi Yönetmen seçildi. Jüri Özel Ödülü ise "Bebia My Only Desire" filmiyle Juja Dobrachkous'a gitti.

KISA KURMACA VE KISA BELGESEL ÖDÜLLERİ DE SAHİPLERİNİ BULDU

9. Boğaziçi Film Festivali'nin Kısa Kurmaca Film Yarışması ile Kısa Belgesel Yarışması'nda toplam 70 bin TL değerinde ödüller dağıtıldı. Eylem Kaftan, Mahdi Fleifel, ve Murat Uğurlu'dan oluşan jüri üyeleri, Ulusal Yarışma'da En İyi Film Ödülü'nü Nuray Arda Ekşigil'in "Akıntı" filmine verdi. Gerekçe olarak, "Özgün karakterlerini, melankolik bir komediyle anlatırken, yetkin bir yönetmenlik sergilemeyi başardığı için." dediler. Uluslararası Yarışma'da ise Leonardo Martinelli'nin "Neon Phantom" adlı filmini En İyi Kısa Kurmaca Film seçti. Jüri gerekçe olarak; "Her gün karşılaştığımız ama umursamadığımız, sıradan hayatın görünmez kahramanlarının var oluşlarını, grotesk bir işçi müzikali formunda görünür kıldığı için bu filmi seçtik." dedi.

Jüri üyeleri Kısa Belgesel Film Yarışmaları'nda ise, ulusalda Nuray Kayacan Sünbül'ün "İçtima", uluslararasında ise Anna Artemyeva'nın "Don't Hesitate to Come for a Visit Mom"i En İyi Kısa Belgesel Film seçti. Samir Karahoda'nın "Displaced" filmi 25.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü'nün sahibi oldu. Jüri, gerekçesinde "Ülkesinin kaderiyle, bir pinpon masasının kaderini, yalın ve incelikli bir alegoriyle sunarken, belgesel ve kurmacanın sınırlarını kaldırdığı için." dedi. 5.000 TL para ödüllü İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü'nün kazananı ise, Nuri Cihan Özdoğan'ın "Aynı Gecenin Laciverti" adlı kısa filmi oldu.

BOSHPORUS FİLM LAB KAZANANLARI AÇIKLANDI

TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen Bosphorus Film Lab'ın kazananları da gecede belli oldu.

Pitching Platform'unda Georges Goldenstern, Kamila Morgisz ile Faruk Güven'den oluşan jüri üyeleri sekiz projeyi değerlendirdiler. Pitching Platformu'nda TRT Ortak Yapım Ödülü yapımcılığını Olena Yershova, yönetmenliğini Mustafa Kara'nın yaptığı "Mevsimlerin Ardında" adlı projeye giderken, Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü de yapımcılığını Burak Kaplan, yönetmenliğini Doğuş Algün'ün yaptığı "Ölü Mevsimi" projesine verildi.

Work in Progress Platformu'nda Elma Tataragic, Aiste Račaitytė ve Serdar Can'dan oluşan jüri üyeleri altı projeyi değerlendiler. Work in Progress kategorisinde 25.000 TL değerindeki T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü, yapımcılığını Halil Kardaş, yönetmenliğini Bekir Bülbül'ün yaptığı "Bir Tutam Karanfil" adlı projesinin olurken, CGV Mars Film Dağıtım Ödülü ise yapımcılığını Alara Hamamcıoğlu, Sinan Kesova ve Arda Çiltepe'nin yapıp, yönetmenliğini Orçun Köksal'ın yaptığı "Bars" adlı projeye verildi.

9. BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLER

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü: BAĞLILIK HASAN

En İyi İlk Film Ödülü: SELMAN NACAR (İKİ ŞAFAK ARASINDA)

En İyi Yönetmen Ödülü: FERİT KARAHAN (OKUL TIRAŞI)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: EMEL GÖKSU (KORİDOR)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: MÜCAHİT KOÇAK (İKİ ŞAFAK ARASINDA)

En İyi Senaryo Ödülü: SEMİH KAPLANOĞLU (BAĞLILIK HASAN)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: ÖZGÜR EKEN (BAĞLILIK HASAN)

En İyi Kurgu Ödülü: SERCAN SEZGİN, FERİT KARAHAN ve HAYEDEH SAFİYARİ (OKUL TIRAŞI)

FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü: ZEYNEP KORAY, YUNUS YUNUSOĞLU, İRİS TAHHUŞOĞLU (KORİDOR)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: SİNAN SERTEL (İÇİMDEKİ KAHRAMAN)

ULUSLARARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En iyi Uzun Metraj Film Ödülü: RIPPLES OF LIFE (WEİ SHUJUN)

En İyi Yönetmen Ödülü: KIRO RUSSO (THE GREAT MOVEMENT)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: NORA RAINER-MICSINYEI (THINGS WORTH WEEPING FOR)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: GUSZTAV DIETZ (WILD ROOTS)

Jüri Özel Ödülü: BEBIA, MY ONLY DESIRE (JUJA DOBRACHKOUS)

ULUSAL VE ULUSLARARASI KISA KURMACA VE BELGESEL YARIŞMASI

En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü: AKINTI (ARDA EKŞİGİL)

En İyi Ulusal Kısa Belgesel Ödülü: İÇTİMA (NURAY KAYACAN SÜNBÜL)

En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film Ödülü: NEON PHANTOM (LEONARDO MARTINELLI

En İyi Uluslararası Kısa Belgesel Ödülü: DON'T HESITATE TO COME FOR A VISIT, MOM (ANNA ARTEMYEVA)

Ahmet Uluçay Büyük Ödülü: DISPLACED (SAMİR KARAHODA)

İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü NURİ CİHAN ÖZDOĞAN (AYNI GECENİN LACİVERTİ)

BOSPHORUS FİLM LAB

Pitching Platformu

TRT Ortak Yapım Ödülü: MEVSİMLERİN ARDINDAN

Yönetmen: MUSTAFA KARA

Yapımcı: MUSTAFA KARA, OLENA YERSHOVA YILDIZ

PostBıyık Renk Düzenleme Ödülü: ÖLÜ MEVSİMİ

Yönetmen: DOĞUŞ ALGÜN

Yapımcı: BURAK KAPLAN

Work in Progress Platformu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü: BİR TUTAM KARANFİL

Yönetmen: BEKİR BÜLBÜL

Yapımcı: HALİL KARDAŞ

CGV Mars Film Dağıtım Ödülü: BARS

Yönetmen: ORÇUN KÖKSAL

Yapımcı: ALARA HAMAMCIOĞLU, ARDA ÇİLTEPE, SİNAN KESOVA