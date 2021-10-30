9. Boğaziçi Film Festivali'nde Carlos Reygadas Masterclass Etkinliği Gerçekleşti

30 Ekim 2021 Cumartesi 14:18 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 14:18

29 Ekim Cuma günü, Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen etkinlikte Meksikalı yönetmen deneyimlerini aktardı ve izleyicilerin sorularını yanıtladı. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç yaptı.



"BİR HİKÂYE YARATMAK İSTİYORSANIZ, BİR ANLAM YARATMALISINIZ"



Festivalin Onur konuğu olan ve festivalin kapanışında Onur Ödülü alacak, Reygadas sözlerine, sinema yaparken aradığı ve hissettiği şeyin, derin bir şekilde sinemanın bir sanat olduğunu anlamak olduğunu, sadece hikaye anlatımından oluşan bir sanat olmadığını kavradığını ileterek başladı. Yönetmen, sinemanın özünün çekim anında hazır olma halinden oluştuğunu dile getirirken; "Benim yapmaya çalıştığım şey de bu. Bir hikaye anlatmak istiyorsanız bir anlam yaratmak istiyorsunuz demektir. Sinema, daha çok görmeyi sevmekle ilgili. Sıcaklığı ve hareketi hissetmekle alakalı." dedi.

Zaman konseptinin filmlerinde önemli yer aldığı hatırlatılan Reygadas, "Zaman, sinemanın önemli bir nesnesi. Edebiyatın parçalarında da olduğu gibi. Kavramsal imajlar ve sunum imajları bir konsepti ortaya çıkarabilirler ve platonik seviyedeki anlam, bu imajların hikâyeye geçmesiyle yol bulur." dedi. Yönetmen, zamanın geleneksel Hollywood filmlerindeki gibi çok küçük bir anlam olarak ortaya çıkabileceğini ve gerçek bir şeyin parçası olmasının zaman alabileceğini de sözlerine ekledi. Reygadas, Bunların, anlam verici ve anlamı alan olduğunu belirterek, sinemada anlam verenin dolu olması ve havada kalmaması gerektiğini söyledi.

"HER ŞEYİ DURDURDUM VE FİLM YAPTIM"



Seyirciden gelen, "Kreatif tarafınızda sizi ne yönlendiriyor? Bir konseptiniz oluyor ve çekimlerinizi ona göre mi şekillendiriyorsunuz?" sorusuna Reygadas, genel bir konsepti olduğunu, ideolojik değil daha çok his üzerine ilerlediğini aktardı. Reygadas, "Bir bulut gibi düşünelim ve o bulut dolacak ama neyle dolacak? Elbette, benden gelen bir şeyle. Gerçekten, çok yakın bir şekilde diyebilirim ki, rüyaları yarattığımız gibi yaratabiliriz." dedi.

İlk filmini çekme süreci ve hissettikleri sorulan Reygadas, "Ben avukattım aslında ve yaptığım işi seviyordum ama avukatın yaşam tarzını sevemedim. Üzgündüm, farklı yaşam istediğimi hissettim. Düşündüm ne yapabilirim diye ve 17 yaşından bugüne film izlediğim için 'Acaba mı?' dedim. 'İyi bir sinemacı olabilir miydim?' bilmiyordum. Her şeyi durdurdum ve film yaptım." dedi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleri ve Beyoğlu Belediyesi'nin Kurumsal Ev Sahipliği'nde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 9. Boğaziçi Film Festivali yedi gün boyunca sektörün birbirinden değerli isimlerinin yanı sıra dünya çapında sinema profesyonelleri İstanbul'da ağırladı.