9 Eylül kutlama mesajları! 9 Eylül anlam ve önemi nedir?

Bugün İzmir'in kurtuluşunun 97. yılıdönümü. 9 Eylül kutlama mesajları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 9 Eylül anlam ve önemi nedir? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusu Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girerek düşman işgalinden kurtardı. Bu özel ve anlamlı günde sevdiklerini hatırlamak isteyenler için en güzel mesajları derledik. 9 Eylül en güzel kutlama mesajları sizlerle...

9 EYLÜL ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz sonucunda Yunan ordusu dağıtıldı ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun başkomutanlığına getirilmiş General Nikolaos Trikupis tutsak edildi.

Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildiler. 9 Eylül 1922 sabahı Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari Fırkası, ardından Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir şehrine girdi. Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10.00'da İzmir'e girdi. Türk bayrağı Hükûmet Konağı ve Kadifekale'ye çekildi. Sonradan 9 Eylül günü, "İzmir'in Kurtuluş Bayramı" ilan edildi.

9 EYLÜL KUTLAMA MESAJLARI!

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri İzmirin işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Kan süzülür kefenler; Döner mi hiç gidenler? Size selam yollamış; Peygamberler, erenler! 9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun!

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

Laikliğin yıkılmayan son kalenin simgesi olan güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kutlu olsun.

Akdeniz Karadeniz; Ah Ege'de yüzseniz! Sakın deneme Yunan! Biz çılgın Türkleriz… İzmirin kurtuluşunun 97. Yılı kutlu olsun!

Atam gibi sadece zeybek oynarken diz çöker İzmir, bilirim. O yüzden gâvurdur kimilerinin gözünde… İyi ki doğdun İZMİR!

Gâvur değil de güzel olan, laik kalan, Atatürk kokan şehir, canım İzmir! Doğum günün kutlu olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa!