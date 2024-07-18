9 gün sonra acı haber! Dünyaya getirdiği bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti

Kaza, geçen 8 Temmuz'da saat 17.30 sıralarında Menteşe ilçe merkezinde meydana geldi. Düğerek mahallesinden Menteşe yönüne giden Pınar Kaya yönetimindeki 48 AB 178 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Kaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, daha sonra yol kenarındaki tarlaya uçtu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi.

Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve 37 haftalık hamile olduğu öğrenilen Kaya, sezaryenle kız çocuğu dünyaya getirdi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Pınar Kaya, bugün öğleden sonra 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybeden Kaya'nın vefatı ile yakınları büyük acı yaşadı. Bu arada sezaryenle dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.