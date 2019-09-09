9 ilde çıkan orman yangınlarının tamamı söndürüldü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü Yangınla Mücadele Ekiplerince dün 9 ilde çıkan yangınlarına ortalama 12 dakikada ilk müdahalenin gerçekleştirildiği belirtildi.

Adana, Bursa, Amasya, Kahramanmaraş, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Mersin ve Muğla'da çıkan yangınların tamamen söndürüldüğünün kaydedildiği açıklamada, "Yangın yerlerinde soğutma çalışmaları devam ederken, mevsim koşulları ve rüzgar gibi etkenlerde göz önünde bulundurularak, ormanlar 7/24 esasına göre ekiplerimizce gözetim altında tutulmaktadır." ifadelerine yer verildi.