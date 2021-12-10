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9 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 10 tutuklama

Konya merkezli 9 ilde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 10'u tutuklandı.

AA10 Aralık 2021 Cuma 18:01 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 18:01
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Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj" suçlarını işledikleri tespit edilerek İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesinin "hayalet operasyonu" ile yakalanan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Jandarma ekipleri, 2'si kadın 18 zanlıyı Kulu Adliyesine sevk etti.

Adliye çevresinde alınan geniş güvenlik önlemlerine jandarma komando birlikleri de destek verdi.

Zanlıların, sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri mağdurların arkadaş listelerindeki kişilerden yüksek kazanç vadederek para istedikleri, aldıkları kimlik bilgileriyle bu kişileri tehdit ederek şantajda bulundukları ve toplamda 5 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öğrenildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 10 zanlı tutuklandı.

- OLAY

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Aralık'ta "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj" suçlarını işledikleri öne sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 9 ildeki eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 18'ini yakalamıştı.

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