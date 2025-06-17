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9 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı

İzmir merkezli 9 ilde silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA17 Haziran 2025 Salı 11:38 - Güncelleme:
9 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı
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İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütünün finansmanına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir, Adana, Mersin, Van, Kayseri, Ankara, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Muş'ta eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.

Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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