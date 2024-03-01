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Güncel

9 milyar liralık destek ödemesi bugün hesaplara aktarılacak

Çiftçilere yaklaşık 9 milyar lira mazot ve gübre destek ödemesi bugün yapılacak.

AA1 Mart 2024 Cuma 11:27 - Güncelleme:
9 milyar liralık destek ödemesi bugün hesaplara aktarılacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak." ifadesini kullandı.

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