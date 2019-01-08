9 Ocak kar tatili, Amasya Tokat Niğde okullar tatil mi, kar tatili var mı Amasya Niğde Valiliği son dakika

Amasya Tokat Niğde okullar tatil mi, kar tatili var mı sorusu hakkında son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? Vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Kar yağışı tüm yurtta etkisini göstermeye başladı. İstanbul’da dahil olmak üzere birçok ilde kar yağmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel olarak duyurduğu hava durumu raporunda bazı illerde yoğun kar yağışı olacağını belirtti. Bu iller arasında Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçeleri de bulunuyor. Yağışların, yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Çığ Tehlikesi, Buzlanma ve Don Olayı, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. 8 Ocak’ta Konya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Ağrı’nın da içinde bulunduğu illerde okullar tatil edildi. Peki Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Henüz 9 Ocak kar tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

AMASYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Amasya'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat'ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde'de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2), Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/m2), Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Çığ Tehlikesi, Buzlanma ve Don Olayı, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani Sel, Su Baskını, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani Sel, Su Baskını, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELI °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olmak üzere iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

IZMIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANISA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BURDUR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

HATAY °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKSARAY °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ANKARA °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, -1°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

ESKISEHIR °C, -2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BARTIN °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin iç kesimlerinde kar şeklinde beklenen yağışların; öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Amasya ve Tokat ile Çorum'un doğu ilçelerinde yoğun kar (20-30 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyılarda kuvvetli (30-60 kg/m2), iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak ve Bitlis çevreleri ile Erzurum, Tunceli, Malatya ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

IĞDIR °C, 7°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneybatısında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/m2), diğer yerlerde yoğun kar (20-40 cm.) şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

SIIRT °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.