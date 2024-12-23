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  • 9 yaşındaki çocuğun araba merakı kaza getirdi! Çok sayıda yaralı var
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9 yaşındaki çocuğun araba merakı kaza getirdi! Çok sayıda yaralı var

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, kamyonla çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

DHA23 Aralık 2024 Pazartesi 21:28 - Güncelleme:
9 yaşındaki çocuğun araba merakı kaza getirdi! Çok sayıda yaralı var
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Kaza saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Çarşamba ilçesi Umut Mahallesi 615. Sokak'tan Ayvacık yolu istikametine seyir halinde olan F.Ö. idaresindeki 06 COB 58 plakalı kamyon, bir düğün salonunun otoparkından kontrolsüz olarak çıkan 9 yaşındaki çocuğun kullandığı 55 AV 957 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobili kullanan çocuk ile araçta bulunan O.A. (35), E.A. (7), D.A. (35) ve B.A. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan otomobili kullanan çocuk ile O.A. ve E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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