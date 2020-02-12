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Güncel

9 yaşındaki çocuk çocuk ölü bulundu: Babası, üvey annesi ve kardeşleri gözaltında

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle yaşadığı evinde ölü bulundu.

AA12.02.2020  08:20 - Güncelleme: 12.02.2020  08:20

Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın giriş katından bağırma sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı adrese geldi.

Muhammet Hüseyin'in banyoda hareketsiz yattığını gören polis, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çocuğun babası, üvey annesi ve kardeşlerini gözaltına aldı.

Muhammet Hüseyin'in vücudunda darp izlerinin bulunduğu iddia edildi.

Çocuğun cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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