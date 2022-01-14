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9 yaşındaki ilkokul öğrencisi çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti

Yalova'da okula gittiği sırada çöp kamyonunun çarpması sonucu yaralanan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti. Olayla ilgili polisin tahkikatı sürüyor.

IHA14 Ocak 2022 Cuma 16:27 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 16:27
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Alınan bilgiye göre, Müfettiş Hamdi Girgin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Aysel Koçan, sabah okula gitmek için Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Çağdaş Sokak'ta çöp kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan minik öğrenci, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Koçan, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük, Aysel'in cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olay yerinden uzaklaşan çöp kamyonu sürücüsü T.G daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili polisin tahkikatı sürüyor.

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