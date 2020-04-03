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  • 9 yaşındaki Zehra kumbarasında biriktirdiği parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı
Güncel

9 yaşındaki Zehra kumbarasında biriktirdiği parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı

Tokat'ta ilkokul öğrencisi Zehra Alan (9), kumbarasında bilgisayar almak için biriktirdiği 131 lira 60 kuruşu 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.

DHA03 Nisan 2020 Cuma 15:57 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 15:57
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Kent merkezinde yaşayan Zübeyde- Mustafa Alan çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Zehra Alan, bilgisayar almak için 3 aydır kumbarasında biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışlamak istedi. '155'i arayarak, polislerden yardım isteyen Zehra, kumbarasını eve gelen ekiplere teslim etti. Polisler de parayı alıp, kampanya hesabına yatırmak için bankaya gitti. Bankada açılan Zehra'nın kumbarasından, 3 ayda biriktirdiği 131 lira 60 kuruş çıktı. Zehra'nın adına polis ekipleri, parayı kampanya hesabına yatırıp, dekontu da kendisine teslim ederek, duyarlılığı için teşekkür etti.

Bilgisayar almak için 3 aydır para biriktirdiğini söyleyen Zehra Alan, "Babamla birlikte haberleri izliyordum. Cumhurbaşkanı'mız aylığını bağışladığını söyledi. Benim de aklıma kumbaramda biriken paraları bağışlamak geldi. Ben bilgisayar almayı düşünüyordum, vazgeçtim. İhtiyacı olan kişilere vermek istedim" dedi.

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