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9 yıl önce gündeme getirdi! Diplomayı yazan gazeteciye tehdit

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun, 2016'da diploma usulsüzlüğünü ilk haber yapan gazeteci Telat Çabuk'u tehdit ettiği ortaya çıktı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Çabuk, iddianamenin tamamlanmasından 10 gün önce kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Akşam Gazetesi27 Şubat 2025 Perşembe 08:43 - Güncelleme:
9 yıl önce gündeme getirdi! Diplomayı yazan gazeteciye tehdit
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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin usulsüzlükle ilgili 2016'da ilk haberleri yapan yerel gazeteci Telat Çabuk'un, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu tarafından ölümle tehdit edildiği ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Çabuk'un İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı adaylığı sırasında YSK'ya 'lise diploması' sunduğunu tespit edip üniversite diplomasının usulsüz olduğu yönünde haberler yaptığı öğrenildi.

Çabuk, iddianame hazırlanmadan 10 gün önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Çabuk'un o dönem avukatlığını yapan Osman Gürcan Çelikkol "Yargılama sürecinde müvekkilim hayatını kaybetti, şüpheli beraat etti, dava düştü" dedi.

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