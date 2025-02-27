Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin usulsüzlükle ilgili 2016'da ilk haberleri yapan yerel gazeteci Telat Çabuk'un, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu tarafından ölümle tehdit edildiği ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Çabuk'un İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı adaylığı sırasında YSK'ya 'lise diploması' sunduğunu tespit edip üniversite diplomasının usulsüz olduğu yönünde haberler yaptığı öğrenildi.

Çabuk, iddianame hazırlanmadan 10 gün önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Çabuk'un o dönem avukatlığını yapan Osman Gürcan Çelikkol "Yargılama sürecinde müvekkilim hayatını kaybetti, şüpheli beraat etti, dava düştü" dedi.

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