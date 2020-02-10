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Güncel

Muğla'da ceylan derisi ciltli 900 yıllık el yazması Kur'an ele geçirildi

Muğla'da gerçekleşen operasyonda, 900 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kur'an-ı Kerim ile tarihi sikke, bronz çanak ve tarihi eser olan bazı objeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA10.02.2020  14:31 - Güncelleme: 10.02.2020  14:37

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ula ilçesindeki bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için hazırlık yaptığını öğrendi. Jandarma ekiplerince dün sabah A.İ.D., Ş.K., ve O.Ş. adlı 3 şüphelinin evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda, 900 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kur'an-ı Kerim, 5 sikke, 6 bronz çanak ve 6 obje ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen tarihi eserler, Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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