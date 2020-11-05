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  • 91 yaşında koronavirüsü yendi: Kimse bana bir şey olmaz demesin
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91 yaşında koronavirüsü yendi: Kimse bana bir şey olmaz demesin

Eskişehir'de 91 yaşında koronavirüsü yenen Kamil Taşçıoğlu, 'bana bir şey olmaz' düşüncesine kapılan vatandaşları uyardı.

IHA05 Kasım 2020 Perşembe 15:16 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 15:16
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka mahallesinde yaşayan 91 yaşındaki Kamil Taşçıoğlu’nun 26 Ekim tarihinde koronavirüs testi pozitif çıktı. 3 çocuk babası Taşçıoğlu 57 yaşındaki oğlu İlhan Taşçıoğlu ile 9 gün ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördü. Tedavisi tamamlanan baba-oğul, filyasyon ekibi takibinde dün evlerine gelerek karantina sürecine girdi. Sağlık durumları iyi olan baba-oğul, karantina sürecinin bitmesini beklemeye geçti.

“KİMSE BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMESİN”

Koronavirüsü 91 yaşında yenen Kamil Taşçıoğlu, ’bana bir şey olmaz’ diyenlere uyarılarda bulundu. Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Kamil Taşçıoğlu, “Lütfen herkes maskesini takıp önlemini alsın. Kimse ’bana bir şey olmaz’ demesin. Bu süreci birlikte aşacağız. Bu virüs genç, yaşlı dinlemiyor. Lütfen herkes tedbirlere uysun. Şükür Allah’ıma iyi olduk” diye konuştu.

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