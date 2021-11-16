91 yaşında Kur'an okumayı öğreniyor

AA 16 Kasım 2021 Salı 12:52 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 12:53

İlerleyen yaşına rağmen bir yıldır düzenli olarak her gün Hamamözü İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Kız Kur'an Kursu'na giden Nazmiye Candemir, azmiyle örnek oluyor.

Candemir, AA muhabirine, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Kur'an öğrenmeye çok hevesi olduğunu dile getiren Candemir, "Fakat bizim o zaman işlerimiz çoktu, böyle imkanlar yoktu, okuyamadık. 50-60 yaşından sonra hevesim vardı, okumaya başladım. Kayınım da biraz okuyordu. 'Sen bize öğretmenlik yap' dedik. Çok kalabalık bir aileydik, işler bitince bir iki sayfa okumaya çalışırdım. Şimdi de buraya geliyorum, hocamızdan öğreniyorum." dedi.

Çocukluğunda okula da gidemediğini dile getiren Candemir, şunları kaydetti:

"Okula göndermediler bizi. Küçükken babam öldü, annem dul kaldı. Şimdiki gibi aylık veren yoktu. Kur'an-ı Kerim'i okumayı çok seviyorum. Elimden hiç bırakmıyorum. Kur'an okumasam hiç rahat edemiyorum. Sürekli okuyorum, Allah kabul etsin, bildiğim kadar okuyorum. Herkese Kur'an okumalarını tavsiye ediyorum. Torunlarıma söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. 'Allah' deyin, 'Bismillah' deyin. Allah'ım beni Kur'an-ı Kerim'den ayırmasın, çok severek okuyorum."

İlçe Müftüsü Nazım Tophan ise tüm kurumlarında yaygın eğitim hizmeti verildiğini belirterek, "Tüm halkımıza Kur'an-ı Kerim öğretme noktasında hazır şekilde bekliyoruz. Bunlardan birisi de Nazmiye Candemir teyzemiz. İlerleyen yaşına rağmen azmi ve gayreti, bizim için bir ekstra motivasyon sebebi oldu. 91 yaşında olmasına rağmen Kur'an öğrenme azmi ve sevgisinden feragat etmeden her gün kursumuza geliyor. Dersini alıp gidiyor. Etrafındaki kardeşlerimize de güzel örnek teşkil ediyor." ifadesini kullandı.