İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9897
  • EURO
    7,6004
  • ALTIN
    385.209
  • BIST100
    101570
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 92 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
Güncel

92 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

Manisa'da 92 yaşında Kovid-19 tedavisi tamamlanan Nurettin dede alkışlarla taburcu edildi.

AA & DHA30 Nisan 2020 Perşembe 14:14 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 14:14
ABONE OL

Alaşehir Devlet Hastanesine yaklaşık 3 hafta önce ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran 92 yaşındaki Nurettin Durak'ın yapılan test sonucunda Kovid-19 olduğu tespit edildi.

Durak, 18 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yapılan son testlerin de negatif çıkmasıyla birlikte Nurettin Durak, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Durak, "Allah razı olsun bana çok iyi baktılar. Devlet büyüklerimize, doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- KRONİK RAHATSIZLIĞINA RAĞMEN HASTALIĞI YENDİ

Yeni tip koronavirüse yakalanan kronik MS hastası 46 yaşındaki Hatice Aktürk'ün de tedavisi tamamlandı.

Doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilen Hatice Aktürk, "Allah'a çok şükür sağlığıma kavuştum. Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarından, çok memnunum. İyiyim, vücudumu çok dirençli hissediyorum. Hastaneye 18 gün önce gelmiştim, sağlığıma kavuştum çıkıyorum." dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Okan Selendili, hastalıkla iyi mücadele verdiklerini belirterek, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Askeri birlikte Kovid-19 önlemleri had safhada

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.