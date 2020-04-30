92 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

AA & DHA 30 Nisan 2020 Perşembe 14:14 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 14:14

Alaşehir Devlet Hastanesine yaklaşık 3 hafta önce ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran 92 yaşındaki Nurettin Durak'ın yapılan test sonucunda Kovid-19 olduğu tespit edildi.

Durak, 18 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yapılan son testlerin de negatif çıkmasıyla birlikte Nurettin Durak, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Durak, "Allah razı olsun bana çok iyi baktılar. Devlet büyüklerimize, doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- KRONİK RAHATSIZLIĞINA RAĞMEN HASTALIĞI YENDİ



Yeni tip koronavirüse yakalanan kronik MS hastası 46 yaşındaki Hatice Aktürk'ün de tedavisi tamamlandı.

Doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilen Hatice Aktürk, "Allah'a çok şükür sağlığıma kavuştum. Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarından, çok memnunum. İyiyim, vücudumu çok dirençli hissediyorum. Hastaneye 18 gün önce gelmiştim, sağlığıma kavuştum çıkıyorum." dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Okan Selendili, hastalıkla iyi mücadele verdiklerini belirterek, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.