92 yaşındaki gazi, Kore anılarını unutamıyor

Edirne'nin en yaşlı gazisi Bacı, Kore Savaşı'nda yaşadıklarını ilk günkü gibi hatırlıyor, kuvvetli hafızası ve dinçliğiyle dikkati çekiyor.

Kore Gazisi Arif Bacı, AA muhabirine, Gaziantep'te askerliğinin birinci yılında Kore Savaşı için emir geldiğini söyledi.

Ankara'da eğitim ve İzmir'de tatbikat yaptıktan sonra bölüğüyle Alsancak Limanı'ndan gemiyle Kore'ye yola çıktıklarını belirten Bacı, "Ramazan Bayramı'nın ilk gecesi nakliye gemisine bindirdiler bizi. Sabah bir baktık ki Akdeniz'deyiz her taraf su ve kara görünmüyordu. Akdeniz'den Aden Körfezi'ne oradan da Kızıl Deniz'i geçtik. Hint Okyanusu, Çin denizi derken 23 gün yolculuk yaparak görev yapacağımız yere ulaştık." dedi.

Kore Savaşı'nda Tugay Keşif Takımı'nda görev yaptığını ve üç hafta sonra mütareke imzalandığını ifade eden Bacı, "Bizle giden topçu birlikleri direkt savaşa girdiler. Orada kayıplarımız oldu. Üç hafta sonra da mütareke imzalandı." diye konuştu.

Bacı, Kore'de güzel arkadaşlıklar kurduklarını dile getirdi.

- "ALLAH KİMSEYİ HARPLE TERBİYE ETMESİN"

Kore'de unutamadığı günler geçirdiğini vurgulayan Bacı, şunları kaydetti:

"Orada askeriyenin önünde bekleyen, dilencilik yapan kadın ve çocuklar vardı. 'Nerede eşleriniz' diye sorduğumuzda bize 'bom Çin' yani Çin'de harbe girmiş ve ölmüşler ifadesini kullanıyorlardı. Allah kimseyi harple terbiye etmesin. Çok kötü neticeler oluyor. Bizim dedelerimiz de Balkan Harbi'nde ziyan olmuşlar. Kore halkı da zor zamanlar geçirdi. Her yıl Kore'den heyet geliyor ve bize 'Türk tugayı olmasaydı biz bugün sömürge olacaktık, bizi kurtaran Türk tugayıydı' diyorlar."

- "AYNI ŞEVKLE GİDİP DÜŞMANLA ÇARPIŞIRIZ"

Kore'de bir yıl kaldığını ve buradaki Türk şehitliğini de ziyaret ettiğini ifade eden Bacı, "Kore deyince... Bugün yine bizi çağırmış olsalar aynı şevkle gidip düşmanla çarpışırız. Din, mukaddesat ve vatan namına, bayrağımız, şerefimiz namına yine çarpışırız." dedi.

Kore Savaşı'nda ramazan ayında askerlere teravih namazı kıldırdığını anlatan Bacı, askerliğinin ardından görevine devam ettiğini, emekli olana kadar Üç Şerefeli ve Selimiye Camisi müezzinliklerini yaptığını sözlerine ekledi.

