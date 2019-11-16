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948 DEAŞ’lı terörist iade sırası bekliyor

Geri gönderme merkezinde bulunan 948 DEAŞ’lı teröristten 296’sı Iraklı. 273 Suriye, 99 Rusya, 82 Özbekistan, 29 Azerbaycan, 23 Kırgızistan, 21 Tacikistan, 13 Mısır, 11 Afganistan ve 10 Tunus, 9 Almanya vatandaşı DEAŞ’lı geri gönderme merkezlerinde tutuluyor.

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Geri gönderme merkezlerinde iadeyi bekleyen 948 DEAŞ’lı terörist bulunuyor. Bunlar arasında birinci sırayı 296 teröristle Iraklılar oluşturuyor. Irak’ı 273’ü teröristle Suriye, 99 teröristle Rusya, 82 teröristle Özbekistan, 29 teröristle Azerbaycan, 23 teröristle Kırgızistan, 21 teröristle Tacikistan, 13 teröristle Mısır, 11 teröristle Afganistan, 10 teröristle Tunus ve 9 teröristle Almanya takip ediyor. Listede, 4 DEAŞ’lıyla Ukrayna, 3 teröristle Avustralya ve Hollanda, 2 teröristle Fransa, Avusturya ve ABD de bulunuyor.
 
11 TERÖRİST SINIRDIŞI
 
11 Kasım’dan bu yana 8 Alman, bir Danimarkalı, bir İngiliz ve bir ABD’li Türkiye’den sınırdışı edildi. Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda son 3 yılda ülke genelinde 10 bin 399 kişi gözaltına alındı. Bu yılın 10 ayında yapılan bin 143 operasyonda gözaltına alınan 2 bin 491 şüpheliden 821’i tutuklandı. Son 5 yılda, 30 il ve 64 noktada uzman birimlerinden oluşan personel tarafından çatışma bölgelerine geçme arayışında olduğundan şüphelenilen 32 bin 500 kişi kontrol edildi. unların yüzde 41’ine ülkeye giriş yasağı konuldu, yüzde 6’sı deport edildi. 
     
BU YIL 2500 TUTUKLAMA
 
Terör örgütü DEAŞ’a 2016 yılında yapılan 783 operasyonda 141 terörist etkisiz hale getirildi, gözaltına alınan 3 bin 434 kişiden bin 419’u tutuklandı. 2017 yılında yapılan bin 391 operasyonda 294 terörist etkisiz hale getirildi, gözaltına alınan 4 bin 884 şüpheliden bin 453’ü tutuklandı. Geçen yıl yapılan bin 327 operasyonda 326 terörist etkisiz hale getirildi, gözaltına alınan 3 bin 24 kişiden 920’si tutuklandı. Bu yılın 10 ayında ise yapılan bin 143 operasyonda 288 terörist etkisiz hale getirildi, gözaltına alınan 2 bin 491 kişiden 821’i tutuklandı.     

İntiharı siyaset malzemesi yapan CHP´li başkan ve vekilin

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