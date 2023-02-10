96 saat sonra gelen umut! Bebek sesi 5 kişilik aileyi kurtardı

Deprem bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarının 5. gününde enkaz altından saatler sonra kurtarılanların haberleri, tüm Türkiye'ye sevinç yaşatıyor.

AA muhabirinin saat 11.00 itibarıyla yayınlanan haberlerden derlediği bilgiye göre, ilk depremin ardından geçen 96-102'nci saatleri arasında 25 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Ürgan Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesi'ndeki Huzur Apartmanı'nın enkazında bebek sesi duyulması üzerine yürütülen çalışmalarda ekipler, 1,5 yaşındaki Sela Elbarazi ile annesi, babası, kardeşi ve dayısını depremden 96 saat sonra sağ çıkardı. Kurtarma ekibi, Sela Elbarazi'yi sağlık ekibine teslim ederken sevinç gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş'ta Ali Sezai Efendi Caddesi'nde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında yapılan çalışmada, 26 yaşındaki Suriye uyruklu Fatma Karuş ile iletişim kuruldu. Genç kadın, 14 saatlik çalışma sonucu enkazdan 96 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 6 katlı Kalkan Apartmanı'nda ekipler, enkaz altında sağ olduğu belirlenen Alper Saçma'yı depremden yaklaşık 96 saat sonra kurtardı.

Hatay'ın Defne ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı. İtfaiye erleri, çalışma sonucu depremzede Hüseyin'i 98 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.

Hatay Merkez Odabaşı Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yıkılan 6 katlı apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden Sakarya'nın Kaynarca ve Kocaeli Alperen Ocakları ekipleri, depremden 98 saat sonra enkazdan 16 yaşındaki bir kızı yaralı olarak çıkardı.

Adıyaman'da enkaz altındaki bir kadına 100 saat sonra sağ olarak ulaşıldı. Duygusal diyalogların yaşandığı kurtarmada ekipler, "ana" diye hitap ettikleri ve adının "Hanım" olduğunu belirten kadına ilk sağlık müdahalesini yaparken moral vermek için, "Sen bize içli köfte yapacak mısın?" diye sordu. Kadın da ekiplere, "Yaparım inşallah." yanıtını verdi.

Gaziantep'te, Rize AFAD ekipleri, Nurdağı ilçesinde yıkılan Kurtuluş Apartmanı'nın enkazından uzun uğraşlar sonucunda bir kadını, depremden 100 saat sonra bulunduğu yerden çıkarttı.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki yıkılan 600 Konutlar Sitesi'nde 101. saatte enkazda ekipler, 30 yaşındaki inşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaş'a ulaştı. Enkazdan çıkarılan Yiğitbaş, alkışlarla ambulansa taşındı. Çalışmalar sırasında Yiğitbaş ile konuşarak enkazdan çıkarıldığında kendisine sarılacağı sözünü veren kurtarma görevlisi Mustafa Aydın da ambulansa koştu. Aydın, sedyedeki Yiğitbaş'a sarılarak sözünü tuttu.

Diyarbakır'da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat'a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101'inci saatte kurtarıldı.

Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir enkazda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sismik ses dinlemeyle hayat belirtisi alınmasının ardından zamana karşı yarıştı. Ekipler, enkazda uzun koridor açarak 15 yaşındaki Ayfer'in bulunduğu noktaya ulaştı. Kurtarma sırasında Ayfer, dondurmayı özlediğini ve şarkıcı Zeynep Bastık'ın "Gül beyaz gül" şarkısını dinlemek istediğini söyledi.

Bilincini açık tutmak için çocukla sürekli konuşarak sorular soran itfaiye ekipleri, genç kıza cep telefonundan açtıkları "Gül beyaz gül" şarkısını dinletti ve konuşarak 10 saat süren kurtarmayla enkazdan 99. saatte sağ çıkardı. Ekipler, ardından Ayfer'in kardeşi 13 yaşındaki Fatma'yı aynı enkazda depremden 101. saatte sağ çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Reşit Gümüşer İlkokulu yanındaki bir apartmanın enkazında çalışma yapan ekipler, yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Zişan Kaya'yı depremin 101'inci saatinde kurtardı.

- 102 SAAT SONRA KURTARILDILAR



Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Özbekistan'dan gelen köpekli arama kurtarma ekibi, Cumhuriyet Mahallesi Aslı Ayan Sokağı'ndaki 4 katlı Bayaslı Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı. Ekipler, termal kameralar ve yerli bir firmanın savunma sanayisi için ürettiği Duvar Arkası Radar cihazıyla depremzedenin konumunu tespit etti. Ekipler, ilk depremden 102 saat sonra Naim Bayaslı'yı enkazdan çıkardı. Alkış ve tekbirlerle ambulansa taşınan Bayaslı, hastaneye kaldırıldı. Kuzeni, Bayaslı'nın enkazdan çıkarılması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ekipler, Yeşilyurt Mahallesi Kübra Sitesi'nin 7 katlı binasının enkazından 33 yaşındaki Mustafa Sami Şahin'i, 12 saatlik çalışma sonucu 102 saat sonra yaralı olarak çıkardı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı'nın enkazında görev yapan asker, polis, İHH ve TÜGVA Kocaeli ekibi, uzun uğraşlar sonucu Yasemin ve Kadir Oktay çiftinin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi depremden 102 saat sonra bulundukları yerden çıkardı. Kurtarmanın ardından ekipler ve depremzede yakınları birbirine sarıldı.