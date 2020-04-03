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960 litre etil alkol yakalandı

İstanbul Sultanbeyli'de sahte içki üretimi yapılan depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 960 litre etil alkolle sahte içki yapımda kullanılan maddeler ele geçirilirken, iki şüphelinin yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

DHA03 Nisan 2020 Cuma 16:07 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 16:07
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Sultanbeyli Battalgazi Mahallesindeki bir depoda sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, depoyu teknik ve fiziki takibe aldı. Depodaki iki kişinin bir otomobile koli yüklediklerini gören polis, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Depoda yapılan aramalarda ise 960 litre etil alkol, bin 560 viski aroma kiti, 180 votka aroma kiti, kapaklama makinesi, çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirilirken, üretilen sahte içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 154 bin 500 lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli Ali Cemal Y.(19) ve Ferhat A.(20) Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OPERASYON KAMERADA

Öte yandan operasyon anları polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde polisin depoyu bastığı ve iki şüpheliyi yakaladığı anlar yer alıyor.

Egzersizi internet aracılığıyla evlere taşıyorlar

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