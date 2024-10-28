98 saatte kontrol altına alındı

Merkez Onikişubat ilçesi kırsalındaki Küçüksır Mahallesi'ndeki ormanda, geçen hafta perşembe günü saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 130 personel, 3 helikopter, 6 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinesi 13 hizmet aracı sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın da 4 ekiple destek verdiği söndürme çalışmaları, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle güçlükle yürütüldü. Bölge halkının da destek verdiği ekiplerin 98 saatlik çalışması sonunda yangın, bugün, saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış sebebini tespiti için de inceleme başlatıldı.