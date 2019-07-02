‘99/3 askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri 2019 saat kaçta açıklanacak? 2019 Ağustos askerlik yerleri sorgulama işlemi nasıl yapılır? 99/3 askerlik yerleri nereden öğrenilir?’ sorularına askere gidecek vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı ilanda yer alan bilgiye göre, askerlik yerleri 02 Temmuz 2019 tarihinden itibaren belli olacak. Açıklamada askerlik yerlerinin açıklanacağı saate yer verilmezken gün içinde duyurunun gelmesi bekleniyor. 99/3 askerlik celp yerleriyle ilgili son dakika haberleri geldikçe sayfamızda sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler. 99/3 askerlik yerleri açıkladığında https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi adresinden öğrenebilecek. İşte 2019 tarihinde silahaltına alınacak 99/3 er ve erbaşların askerlik yerleri ile ilgili detaylar…

99/3 ASKERLİK CELP YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

99/3 ASKERLİK CELP YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı ilanda yer alan bilgiye göre, askerlik yerleri 2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren açıkalancak. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

99/3 askerlik yerleri açıkladığında https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi adresinden öğrenebilecek.

AĞUSTOS 2019 ER CELBİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT DUYURU

1- Ağustos 2019 er celp döneminde silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2- Ağustos 2019 er celp döneminde;

a. 1999 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Ağustos 2019 olanlar,

b. Celp dönemi Ağustos 2019 olmadığı halde, Ağustos 2019 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

c. Yasal nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Ağustos 2019 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3- Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 02 Temmuz 2019 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

4- Ağustos 2019 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

a. Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) Askerlik şubelerinden 02 – 19 Temmuz 2019,

(2) E-devlet üzerinden 02 – 18 Temmuz 2019 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

b. İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) Askerlik şubelerinden 20 Ağustos – 05 Eylül 2019,

(2) E-devlet üzerinden 20 Ağustos – 04 Eylül 2019 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

c. Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT iş yerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.

5- Ağustos 2019 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 19 Temmuz 2019 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 05 eylül 2019 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile yoklama kaçağı olup, yoklamasını müteakip 15 gün içerisinde sevk evrakını almayanlar, sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

6- Bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir."

99/3 ASKERLİK CELP YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ