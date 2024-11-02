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  • 9'uncu kattan düşen İpek son yolculuğuna uğurlandı
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9'uncu kattan düşen İpek son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de 10 katlı binanın 9'uncu katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden 12'nci sınıf öğrencisi İpek Fidan (17), son yolculuğuna uğurlandı.

DHA2 Kasım 2024 Cumartesi 17:42 - Güncelleme:
9'uncu kattan düşen İpek son yolculuğuna uğurlandı
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın 9'uncu katında meydana geldi. İpek Fidan, henüz bilinmeyen nedenle 9'uncu kattaki odasında pencereden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fidan'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Fidan, kurtarılamadı. İpek Fidan'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Fidan'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenazeye Fidan'ın ailesi, yakınları, öğretmenleri ve okul arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.

Fidan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Osman Ulubaş Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan İpek Fidan'ın 3 gün önce ailesi tarafından okuldan kaydının kentteki başka bir fen lisesine alındığını öğrenildi.

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