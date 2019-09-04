A101 5 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında. A101 bu hafta gelenler neler? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Her hafta müşterilerine uygun fiyatlı ürünler getiren A101'in aktüel ürünleri tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. A101'de elektronik ürünler, ev tekstili ürünleri ve aşurelik malzemeler dikkat çekiyor. A101'e bu hafta; Honor 9 Lite Cep Telefonu 1.199 TL'den, SEG 9100 Çamaşır Makinesi 1.399 TL'den, Fantom Carbon DC5000 Dikey Süpürge 119 TL'den, Aşure tenceresi 65 TL'den ve Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 44,95 TL'den satışa sunulacak. A101 5 Eylül aktüel ürünler kataloğu sizlerle...

A101 BU HAFTA GELENLER NELER?

A101'e bu hafta; Honor 9 Lite Cep Telefonu 1.199 TL'den, SEG 9100 Çamaşır Makinesi 1.399 TL'den, Fantom Carbon DC5000 Dikey Süpürge 119 TL'den, Aşure tenceresi 65 TL'den, Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 44,95 TL'den, Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 44,95 TL'den satışa çıkarılıyor.

A101 5 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!