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A101 aktüel ürünler listesi açıklandı! 11 Temmuz A101 aktüel ürünler listesinde bakın neler var?

11 Temmuz A101 aktüel ürünler listesi açıklandı. Bu hafta A101 aktüel ürünler listesinde en ürünlerinden teknoloji, gıda ve çocuk oyuncaklarına kadar pek çok ürün raflarda sizleri bekliyor olacak. Ev ekonomisine uygun, ucuz ve kaliteli ürünleri araştıran vatandaşların uğrayacağı adreslerden birisi olan A101 11 Temmuz aktüel ürünler listesiyle sizlere kaçırılmaz fırsatlar sunuyor. Pek, A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? 4 raflı çok amaçlı dolap 199,95 TL’den satılırken Napolyon sandalye 65,00 TL, 3’lü duvar rafı çeşitleri 39,95 TL, çiçeklik ise 89,95 TL’den satılacak. Metal ataklı katlanır bahçe masası 99,95 TL, uzaktan kumandalı akülü araba 529,00 TL, akülü araba 479,00 TL iken 16 jant bisiklet 199,00 TL’den raflardaki yerini alacak. İşte 11 Temmuz A101 aktüel ürünler listesi haberimizin detaylarında…

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A101 aktüel ürünler listesi açıklandı! Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, ‘A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?’ sorusuna internetten arama yapmaya devam ediyor. Bu hafta A101 aktüel ürünler listesinde en ürünlerinden teknoloji, gıda ve çocuk oyuncaklarına kadar pek çok ürün raflarda sizleri bekliyor olacak. Ev ekonomisine uygun, ucuz ve kaliteli ürünleri araştıran vatandaşların uğrayacağı adreslerden birisi olan A101 11 Temmuz aktüel ürünler listesiyle sizlere kaçırılmaz fırsatlar sunuyor. 4 raflı çok amaçlı dolap 199,95 TL’den satılırken Napolyon sandalye 65,00 TL, 3’lü duvar rafı çeşitleri 39,95 TL, çiçeklik ise 89,95 TL’den satılacak. Metal ataklı katlanır bahçe masası 99,95 TL, uzaktan kumandalı akülü araba 529,00 TL, akülü araba 479,00 TL iken 16 jant bisiklet 199,00 TL’den raflardaki yerini alacak. Mutfak aletlerinde ise, süzgeçli saklama kabı 7,95 TL, salata kurutucu 13,50 TL, 6’lı baharatlık 9,95 TL, erzak kabı ise 7,50 TL’den sizlere sunulacak. İşte 11 Temmuz A101 aktüel ürünler listesi haberimizin detaylarında…

11 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

A101 HAKKINDA
 
A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.
 
Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.
 
A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.
 
Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.
 

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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