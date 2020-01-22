AA Genel Müdürü Kazancı Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanını kabul etti

AA 22.01.2020 17:12 - Güncelleme: 22.01.2020 17:20

Kazancı, Genel Müdürlükteki kabulünde, Balcı'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, baskın ve gözaltı sürecine ilişkin kendisinden bilgi aldı.

AA çalışanlarının serbest bırakılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Kazancı, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AA'ya destek veren tüm makamlara teşekkür etti.

Şenol Kazancı, AA'nın Mısır'daki haber operasyonlarına devam etmek istediğini ve bunun için Mısır hükümeti nezdinde girişimlere başlayacaklarını belirtti.

- MISIR POLİSİNİN AA KAHİRE OFİSİNE DÜZENLEDİĞİ BASKIN



Mısır polisi, 14 Ocak Salı günü Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatarak internet bağlantısını kesmişti.

15 Ocak sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Mısır Ulusal Güvenlik Savcılığı, AA çalışanlarına, "kamu barışı ve düzenini bozacak mahiyette yalan ve uydurma haberler yaymak" gibi suçlamalar yöneltmişti.

Mısır polisinin söz konusu baskını, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşların yoğun tepkileriyle karşılaşmıştı.

16 Ocak'ta serbest kaldıktan sonra Türkiye'ye gelen Balcı'nın yanı sıra gözaltındaki diğer AA çalışanları da 19 Ocak'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.