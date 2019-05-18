AA muhabiri Nişancı'ya hakaret eden zanlı adliye getirildi Gaziantep'te sosyal medya hesabından, 8 gün önce görev sırasında uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı ile ilgili hakaret ve nefret söyleminde bulunduğu belirlenerek gözaltına alınan Fatih K, adliyeye sevk edildi.