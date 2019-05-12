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AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yarın devam edilecek

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Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda önceki gün yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi.
 
Nişancı'nın kaybolduğu bölgede 210 kişilik Bayburt, Trabzon, Rize ve Erzurum'dan AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Jandarma, Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Karayolları, Özel İdare, Trabzon AKUT ve diğer ekipler tarafından sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar, gün boyu devam etti.
 
Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı su altı arama ve kurtarma timinin gün boyunca derede yürüttüğü çalışmalardan sonuç alınamadı.
 
Nişancı'nın ayakkabısının bulunduğu üçüncü gün çalışmaları, yarın sabah yeniden başlanmak üzere sonlandırıldı.

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