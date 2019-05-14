AA muhabirini arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'ta yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Bayburt, Erzurum ile Trabzon UMKE ve AFAD ekipleri, Trabzon AKUT, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri tarafından sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar gün boyu devam etti.

Çalışmalar beşinci günde de Bayburt ve Trabzon tarafında eş güdümlü yürütüldü.

JÖAK su altı arama ve kurtarma timi özel teçhizatlarla inebildikleri derede gün boyunca çalışmalarını sürdürdü. Sarp ve kayalık bölgede suyun şiddetli olmasına rağmen halatlarla derede arama çalışması yapan ekipler, sonuç alamadı.

AFAD ekipleri de ağ yardımıyla suda arama gerçekleştirdi.

Nişancı'yı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.