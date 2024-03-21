İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2024 Perşembe / 12 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0893
  • EURO
    34,9814
  • ALTIN
    2243.51
  • BIST100
    9140.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AB, Bosna Hersek'le üyelik müzakerelerine başlama kararı aldı
Güncel

AB, Bosna Hersek'le üyelik müzakerelerine başlama kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını duyurdu.

AA21 Mart 2024 Perşembe 23:15 - Güncelleme:
AB, Bosna Hersek'le üyelik müzakerelerine başlama kararı aldı
ABONE OL

Michel, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi sürerken X hesabından açıklama yaptı.

"Yeriniz Avrupalı ailemizde." ifadesini kullanan Michel, "Bugünkü karar AB yolunuzda ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Halkınızın istediği gibi Bosna-Hersek'in istikrarlı bir şekilde ilerlemesi için sıkı çalışmanın devam etmesi gerekiyor." mesajını paylaştı.

Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.

AB Komisyonu, 12 Mart'ta, Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldığını bildirmişti.

  • Bosna
  • müzakere

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.