Avrupa Birliği Atina'nın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti

AA 28 Ağustos 2020 Cuma 16:34 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 17:13

Yarattığı Doğu Akdeniz geriliminde beklediği desteği göremeyen Yunanistan, AB'li müttefiklerinden de istediğini alamadı. Atina yönetimi bir kez daha yalnız kalırken, Güney Kıbrıs ile ittifakı güçlendirme kararı aldı. AB Dışişleri Bakanlarının Almanya'nın başkenti Berlin'deki toplantısı sürerken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz'deki durumun çözüme kavuşturulması için Türkiye ile diyaloğa şans vermek istediklerini söyledi. Borrell, Türkiye’ye tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısında bulunarak, " Diyaloğa hazırız" mesajı verdi.

ATİNA'NIN YAPTIRIM ÇAĞRISI DESTEK GÖRMEDİ

Yunanistan, gerginlik nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını talep ederken, Başbakan Angela Merkel, Almanya’nın Yunanistan ve Türkiye arasında arabuluculuğu sürdüreceğini belirtti.

MERKEL'DEN "UZLAŞMACI" TUTUM

Öte yandan başkentte medya mensuplarıyla yıllık basın toplantısında biraraya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir soru üzerine, "Bütün Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Yunanistan’ın haklı hukuki itirazlarını ciddiye almak ve Atina ile dayanışma göstermekle yükümlü. Ancak buna rağmen gerilimin tırmanmamasına da özen göstermemiz gerekiyor. Bunun da çözümü, her iki tarafla görüşmelerin sürmesi. Konuşulması gereken bir diğer konu, her iki ülkenin bölgedeki ekonomik alanları nasıl paylaşabilecekleri. Almanya bu bağlamda bir çözüm bulunması için aracı olmaya devam ediyor" dedi.