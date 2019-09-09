AB, Kırım'daki Rus yerel seçimlerini tanımayacak Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada, Kırım ve Sivastopol'un Rusya tarafından yasa dışı ilhakı anımsatılarak, bu uluslararası hukuk ihlalinin kınanmaya devam edildiği ifade edildi.