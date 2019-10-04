29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7012
  • 6,2574
  • 274.827
  • 103226
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'AB Komisyonu'ndan nesnel, adil, vizyoner Türkiye politikası bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni AB Komisyonu'ndan daha nesnel, adil ve vizyoner bir Türkiye politikası oluşturmasını beklediklerini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'i temsil eden Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
 
Kabulde bir konuşma yapan Oktay, Paris'te dün meydana gelen üzücü saldırı nedeniyle Fransa İçişleri Bakanı Castaner'in ziyarete katılamadığını belirtti. Oktay, heyetin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeler gerçekleştirerek, gündemdeki konuları etraflıca değerlendirdiğini ifade etti.
 
Yeni seçilen AB Komisyonu'nun 1 Kasım'da göreve başlayacağını anımsatan Oktay, "Yeni AB Komisyonu'nun daha nesnel, adil ve vizyoner bir Türkiye politikası oluşturmasını bekliyoruz." dedi.
 
Oktay, Türkiye'nin 4 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaparak, ağır bir yük altında olduğunu anımsattı.
 
Bölge ülkelerindeki siyasi ve ekonomik şartlar düzelmedikçe, göçe neden olan koşullar ortadan kaldırılmadıkça, Avrupa'ya yönelen düzensiz göçün sıfıra inmesini beklemenin gerçekçi olmayacağına dikkati çeken Oktay, "Düzensiz göçmen yükünü, Türkiye'nin tek başına üstlenmesini istemek doğru ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. Başta AB ve AB üyesi ülkelerin bu konuda gerekli sorumluluğu almasını, elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Ülkemizin çabaları olmasaydı, Avrupa'ya milyonlarca kişi geçmiş olacaktı. Göç krizinin doğru bir şekilde yönetilebilmesi için adil yük ve sorumluluk paylaşımı gereklidir." diye konuştu.
 
Oktay, gelinen noktada, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine yönelik gerekli koşulların sağlanması için birlikte yapılacakların ele alınması gerektiğini dile getirdi.
 
Türkiye'nin, Suriye sınırı boyunca bir güvenli bölge kurulması amacıyla ABD ile görüşmeleri sürdürdüğünü anımsatan Fuat Oktay, şunları kaydetti:
 
"Oluşturacağımız bu barış koridorunda, yaklaşık 2 milyon Suriyelinin bölgeye gönüllü olarak yerleşmesini öngörüyoruz. Bugüne kadar ülkemizin Suriye'de terörden arındırdığı bölgelere 365 bini aşkın Suriyeli geri döndü. Bu durum, güvenliği sağlarsak, temel ihtiyaçları karşılarsak ve gerekli altyapıyı tesis edersek, Suriyelilerin topraklarına geri dönebileceklerine işaret ediyor. Güvenli bölgede, gerekli altyapıyı, geçici ve kalıcı barınma yerlerini, hastaneleri, okulları inşa etmemiz lazım. Projelerimiz hazır ancak hayata geçirilmesi için başta AB olmak üzere bölgedeki tüm aktörlerin desteğine ihtiyaç var."
 
Kabulde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann da yer aldı.

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kulağında görünce hastaneye koştular! Genç kız kabusu yaşadı

Kulağında görünce hastaneye koştular! Genç kız kabusu yaşadı

İflasını açıklamıştı, Türk iş adamı talip oldu

İflasını açıklamıştı, Türk iş adamı talip oldu

Üniversite hastanelerine ek ödeme

Üniversite hastanelerine ek ödeme

Adnan Polat'tan olay sözler: Ali Koç'u kim dolduruyorsa!

Adnan Polat'tan olay sözler: Ali Koç'u kim dolduruyorsa!

Resmen duyurdular: Suriyeli muhalifler birleşme kararı aldı

Resmen duyurdular: Suriyeli muhalifler birleşme kararı aldı

Rumlara sert çıkış: Asla kabul etmeyeceğiz

Rumlara sert çıkış: Asla kabul etmeyeceğiz

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

İETT’de bir kriz daha: Vatandaş çileden çıktı!

İETT’de bir kriz daha: Vatandaş çileden çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA