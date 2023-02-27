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AB, Suriye'ye insani yardım gönderiyor

Avrupa Birliği'nin (AB), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gönderdiği insani yardımlar Suriye'ye ulaştırıldı.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 15:21 - Güncelleme:
AB, Suriye'ye insani yardım gönderiyor
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AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Suriyelilere gönderilen insani yardımları taşıyan iki uçağın dün başkent Şam'a indiği belirtildi.

Suriye'ye ulaştırılan insani yardımlar arasında kış şartlarına uygun çadırlar, barınma amaçlı kullanılan malzemeler ve ısıtıcılar bulunduğu ifade edildi.

Yardım malzemelerinin AB'nin İtalya'nın Brindisi kentinde ve Dubai'de bulunan stoklarından karşılandığı, Suriye'de rejim kontrolündeki ve diğer bölgelerdeki ihtiyaç sahibi Suriyelilere dağıtılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, AB'nin Suriye'ye göndereceği insani yardımların toplamının 420 tonu bulacağı vurgulandı.

Açıklamada, buna ilave olarak Suriye'de Beşşar Esed rejiminin AB Sivil Koruma Mekanizması'nı harekete geçirme talebi sonrası 15 Avrupa ülkesinin yardım teklifinde bulunduğu, bu kapsamda Suriyeliler için çadır, yatak, battaniye, ısıtıcı, hijyen malzemeleri, jeneratör, gıda, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların karşılanması için teklif geldiği kaydedildi.

Yardımların, Suriye'nin kuzeybatısında rejim kontrolünde bulunan veya bulunmayan yerlerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmakta olduğu bildirildi.

Birliğin Suriye'ye yönelik yardımlarını Beyrut'ta bulunan AB ekibinin koordine ettiği, AB insani yardım uzmanlarının da şu anda Suriye'de insani yardım konusundaki ortak kuruluşlarla çalıştığı belirtildi. Yardımlar için şu ana kadar 10 milyon avro ayrıldığı ifade edildi.

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