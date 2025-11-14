AB Türkiye Delegasyonu ve 17 büyükelçiden Diyarbakır ziyareti

Diyarbakır'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ile AB üyesi Fransa, Avusturya, Portekiz, Belçika, İrlanda, Bulgaristan, Estonya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İsveç büyükelçilerinden oluşan heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

AB delegasyonu heyeti Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak tarafından belediyenin protokol kapısında karşılandı. Selamlaşmanın ardından Başkan Bucak, heyet ile yaptığı görüşmede, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik konulara dair görüş alışverişinde bulundu.