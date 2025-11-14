İSTANBUL 17°C / 7°C
14 Kasım 2025 Cuma
  • Haberler
  • Güncel
  • AB Türkiye Delegasyonu ve 17 büyükelçiden Diyarbakır ziyareti
Güncel

AB Türkiye Delegasyonu ve 17 büyükelçiden Diyarbakır ziyareti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ile AB üyesi devletlerin büyükelçilerinden oluşan heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu ve 17 büyükelçiden Diyarbakır ziyareti
Diyarbakır'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ile AB üyesi Fransa, Avusturya, Portekiz, Belçika, İrlanda, Bulgaristan, Estonya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İsveç büyükelçilerinden oluşan heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

AB delegasyonu heyeti Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak tarafından belediyenin protokol kapısında karşılandı. Selamlaşmanın ardından Başkan Bucak, heyet ile yaptığı görüşmede, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik konulara dair görüş alışverişinde bulundu.

