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  • ABB AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın sert çıktı: Kimse bize ahlak dersi vermeye kalkmasın
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ABB AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın sert çıktı: Kimse bize ahlak dersi vermeye kalkmasın

Nihat Yalçın, Meclis toplantısında Gül Eda Hür'ün 42 milyonluk ihale aldığı iddiasını gündeme getirdi. Yalçın, 'İstisnai usulle yapılmış bir alımdır. Bu konu açığa kavuşmadan aydınlığa kavuşturulmadan bununla ilgili kamuoyunun da hesap vermeden bu vakitten sonra kimse çıkıp da burada bize ahlak dersi vermeye kalkmasın' dedi.

8 Ağustos 2024 Perşembe 21:42 - Güncelleme:
ABB AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın sert çıktı: Kimse bize ahlak dersi vermeye kalkmasın
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nın 1. birleşimi gerçekleştirildi.

Söz alarak kürsüye çıkan ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, CHP'li Gül Eda Hür'ün 42 milyon lira değerinde ihale aldığı iddiasını gündeme getirdi.

Nihat Yalçın, burada bir ihalenin söz konusu olmadığını, istisnai usulle yapılmış bir alım olduğunu ifade etti.

Yalçın, konunun kanuni, ahlaki ve etik olmadığını söyledi.

AK Partili Yalçın, "Bu konu açığa kavuşmadan aydınlığa kavuşturulmadan bununla ilgili kamuoyunun da hesap vermeden bu vakitten sonra kimse çıkıp da burada bize ahlak dersi vermeye kalkmasın" dedi.

Yalçın, şu ifadeleri kullandı;

"Gül Eda Hür hanımefendinin yöneticisi olduğu bir şirket Ankara Büyükşehir Belediyesinden 4 adet toplamda 42 milyon liralık sayın Mansur Yavaş'ın tabiriyle adrese teslim, usulle istisna kapsamında iş almıştır. İş almıştır diyorum iş verilmiştir. Çünkü burada bir ihale durumu söz konusu değildir. İstisnai usulle yapılmış bir alımdır. İstisnai usulü ne olduğunu buradaki yöneticilerimiz herkes bilir. Belli firmaları davet edersiniz o firmaların arasından kendi istediğiniz firmaya iş verir geçersiniz. Bu işlerden en önemlisi de bakın 35 milyon liralık yaklaşık yıllardır kapalı olan Ankapark'ın havuz yalıtım işidir. Neresinden bakarsanız bakın bu konuda savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Hanımefendi kendisi burada yönetici. Bir gazeteye demeç vermişsiniz. Gazete duvar yazmış. O zaman sizin açıklamanız olmadan yazmış demek ki. Orada şöyle yazıyor diyor ki, 'Ben burada sigortalı çalışanım. Bu ihalelerde tamamı açık yapılmış şeffaf ihalelerdir' diyor. Bakın burada isteyene ben belgelerini veririm. İhalelerin hiçbiri açık değil. Tamamı istisna kapsamında yapılmış. Ankapark alım işi yapıldığında da hanımefendi burada Ankara Büyükşehir Belediyesinde meclis üyesiydi.

"Kimse bize ahlak dersi vermeye kalkmasın"

Bakın kanunda yazan metni aynen okuyorum size. Meclis üyeleri görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk yapamaz. Açık ve net hükümdür. Buna rağmen yapılan işler burada. Ben şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bu konuyla ilgili açıklama yapmalarını rica ediyorum. Bu konu kanuni de değildir, ahlaki de değildir, etikte değildir. Bu konu açığa kavuşmadan aydınlığa kavuşturulmadan bununla ilgili kamuoyunun da hesap vermeden bu vakitten sonra kimse çıkıp da burada bize ahlak dersi vermeye kalkmasın."

Ne olmuştu?

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) Ankara Büyükşehir ile Çankaya Belediye Meclis Üyesi ve ABB CHP Grup Sözcüsü Gül Eda Hür'e ihale verdiği iddia edildi. ABB'nin yöneticisi Gül Eda Hür olan 'Ahed Plastik' firmasına havuz bakım ihalesi verdiği öne sürüldü. İhalenin bedelinin 42 milyon lira olduğu ifade edildi.

  • nihat yalçın
  • Gül Eda Hür

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