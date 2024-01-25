ABB Başkan adayı Altınok: Ankara'yı yeniden hizmetle buluşturacağız

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Hizmet-İş Sendikasının 46'ncı kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla bir otelde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Burada konuşan Altınok, 9 kişiyle kurulan sendikanın daha sonra 303 bin üyeyle Türkiye'nin en büyük sendikası olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi.

İşçilerle beraberken işçilere yönelik bir mesaj vermek istediğini dile getiren Altınok, "Diyorlar ki Altınok gelirse büyükşehir belediyesinden işçileri atacak. Daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Biz birileri gibi söz verip sonra o sözünü tutmayanlardan değiliz. Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan hiçbir işçimizin ekmeğiyle oynamayacağız." diye konuştu.

İŞÇİLERE ZAM SÖZÜ



Ankara Büyükşehir Belediyesinin, seçime giderken işçilere yüzde 70 zam yaptığını, bu zammın 2 yıldır yapılmayan zam olduğunu ifade eden Altınok, "Büyükşehir belediyesinde çalışan işçilerimizin maaşına zam yapacağız. İşçimizi ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altınok, Keçiören Belediyesinde işçilerin maaşını ve ikramiyelerini günü gününe ödediklerini belirterek, "Altınok işçi dostudur. Altınok emekçi dostudur. Bunun dışında başka bir şey olmaz." dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olduklarını ifade ederek, 46 yılda mücadelelerine üye, temsilci, yönetici olarak ortak olanların hizmetlerini asla unutmayacaklarını söyledi.

Altınok'a seçimlerde başarı dileyen Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sendika ve konfederasyona yaşattıklarını unutmayacaklarını belirtti. Yavaş'ın yaklaşık 35 bin üyelerini de baskı ve tehditle sendikalarından kopardığını ifade eden Arslan," 31 Mart'ta hesabını hep beraber soracağız. İnşallah değerli arkadaşımız, dostumuz, belediye başkanımız Sayın Turgut Altınok'u 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlerin de gayretiyle ilan edeceğiz." diye konuştu.

ESNAF ZİYARETİ



Turgut Altınok, sendikanın programından önce İzmir Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafa "hayırlı işler" dileyerek sohbet eden Altınok, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Altınok, 31 Mart'tan sonra başkenti hak ettiği yarınlara ve yeniden hizmetle buluşturacaklarını, Ankara'nın "gri bir şehir" olmaktan çıkacağını söyledi.

Kendisine oy veren vermeyen herkesin hizmetkarı olacağını ifade eden Altınok, şunları kaydetti:

"Bizim büyük projelerimiz var. Ankara bir orman şehri olacak. Yeşil alanları çoğaltacağız. Gençlere projelerimiz var. Bunları açıklayacağız. Teknoloji projelerimiz, inovasyon merkezlerimiz, bilişim vadilerimiz, üniversitelerimiz bir sürü gençlerimizle projemiz var. Kadınlarımız ayrı var. Toplumun her kesimine. Başkentimizin genel problemleriyle ilgili Ulaştırma Bakanımızla da görüştük. Oturduk. Bizim derdimiz şehrimiz, kentimiz, sevdamız bu. Kafamızın arkasında başka bir şey yok."