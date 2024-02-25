ABB Başkan adayı Altınok, projelerini sıraladı: Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara için projelerini açıkladı.

Turgut Altınok'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bugün cumhuriyetimizin kalbi, milli mücadelemizin merkezi güzel Ankara'mızın kaderini değiştirecek, ihmal edilmişliğine ve makus talihine son verecek projelerimizi, sizlerle paylaşmak için buradayız. Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez. Başkentimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından cumhuriyetimizin model şehri olarak tasavvur edilmiş ve özel bir misyonla planlanmıştır. Başkentimiz, bu anlayışı hayata geçirecek ve sürdürecek bir sorumlulukla yönetilmeyi hak etmektedir. Ancak ve ne yazık ki, Ankara'mız kodlarında var olan bu büyük emaneti taşımakta, zorlanır hale gelmiştir.

Ankara, önümüzdeki dönemde sadece başkent olmanın ötesinde bir şehir olacak. Ekonomiden sanayiye, eğitimden kültüre, tarımdan hayvancılığa kadar her alanda öncü bir şehir olma hedefiyle yola çıkıyor. Yapılacak büyük yatırımlar ve projelerle Ankara, dünyanın sayılı başkentleri arasında kendine sağlam bir yer bulacak. Ankara, şehircilik alanında yapılacak büyük yatırımlarla çok yakın bir gelecekte parlayacak. Modern şehircilik vizyonuyla tasarlanacak projeler, Ankara'yı örnek bir başkent yapacak. Türkiye'nin yüzyılında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ankara, tekrar parlayacak. Bu büyük ideale gönül verenler olarak, Ankara'nın geleceğine dair sevdamızla bu yola çıktık. Ankara, güzellikleriyle, kültürüyle ve ekonomik potansiyeliyle tekrar zirveye tırmanacak.

Sel konusunda uyarmamıza rağmen 7 vatandaşımızı kaybettik. Ankara'ya 5 santimetre metro bile yapmadı. Mansur Yavaş sanal bir başkan. Belediyede çalışan hiçbir arkadaşımızı çıkarmayacağız. Üstelik maaşlarına zam yapacağız.

Çalışanlarımızın maaşına uzun süre zam yapılmadı. Hatta Büyükşehir'de çalışanlarımızın maaşları düşürüldü. İşçilerimizi işten atmayacağımız gibi alın terinin hakkını vereceğiz. Bunu dedikten sonra böyle bir zam yapmak zorunda kaldı. Şu an çalışan işçilerimizin maaşına zam yapacağız. Bunun sözünü veriyoruz.

SÖZLERİN YÜZDE 90'I YALAN OLDU



Barajlar güneş paneli ile kaplanıp elektrik üretilecekti, bu söz de buhar olup uçtu. Her mahalleye kreş yapılacaktı. Ankara'ya en az 500 kreş yapacağım demiş, 20 kreş kazandırdık deyip bir de ilk yazmış. Biz 94'te kreş açtık. Bu söz de yüzde 90 yalan oldu.

Uzay bilimleri üniversitesi, sağlık kenti kurulacaktı. Yalan oldu.

En çok gelir getiren turizm sektörü fuar alanlarıdır. Akyurt fuar alanımızı inşallah bitirince 1 milyon turist gelecek. 1 yıl içinde gece gündüz çalışarak fuar alanımızı bitireceğiz. Bu fuar alanı da bitirilemedi. Keşke bir şeyler yapsaydı. Keşke o boy boy resimleri yerinde eserleri olsaydı da onları assaydı. Fuar alanımız başkentimize ve ülkemize çok şey katacak.

ANKARA'NIN 5 YILI BOŞ YIL OLDU

Muasır medeniyet ışığı 5 yılda ne yazık ki söndü. Ne yazık ki başkentimiz boşkent oldu. Konuşmama yolu ile yapılan sanal belediyecilik anlayışı miladını doldurdu. Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu.

AK Parti ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, projelerini tanıttı... Sanal belediyecilik anlayışı miladını doldurdu

"2 BİN OTOBÜSLE ULAŞIM PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Filomuza, 2000 yeni elektrikli otobüs ekliyoruz. Yeni otobüslerimiz, trafikte sinyalizasyon kaynaklı gecikmeleri en aza indirgeyerek şehir içi ulaşımı daha hızlı ve verimli hale getirecek. Ayrıca, otobüs ve metro kullanıcılarının yaşadığı kart dolum sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir sistem getiriyoruz. Artık ulaşım kartlarınızı doldurmak daha kolay ve sorunsuz olacak. Ankara şu anda 75 yeni kavşağa ihtiyaç duyuyor. Trafik akışını düzenlemek ve yoğunluğu azaltmak adına bu kavşakları hızla hayata geçireceğiz. Ankara'nın altyapı eksikliklerini gidermek için kolları sıvadık. Şehrimizin 1/100.000 ve 1/25.000 master planlarını hazırlayarak, altyapı iyileştirmelerine hız kesmeden devam ediyoruz.

Ayrıca, deprem yönetmeliğine aykırı olan yapıları tespit ederek kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Ankara'nın güvenli ve dayanıklı bir şehir olması için önemli adımlar atıyoruz. Köylerimiz de unutulmuyor! Ankara'da trafik yoğunluğunun yaşandığı merkezlerine otoparklar yaparak, şehir içi ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Ankara'nın sağlıklı içme suyuna kavuşması için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Artık Ankara halkı musluklarından güvenle su içebilecek. Ev sahibi olamayan hemşehrilerimiz için özel olarak geliştirdiğimiz sosyal konut projeleriyle, dar gelirli 20 bin Ankaralı hemşehrimizi kira öder gibi ev sahibi yapacağız.

GENÇLERE MÜJDELER

Güzel ülkemizin geleceği olan gençlerimizi unutmuyor, onlara yönelik büyük adımlar atıyoruz. Üniversite öğrencilerimizin ulaşım sorunlarına çözüm getiriyoruz. Günlük 4 kullanımlık ücretsiz ulaşım hakkı tanıyarak, öğrencilerimizin rahat ve ekonomik bir şekilde hareket etmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda, bu adımı atarken toplu taşıma esnafımızı da mağdur etmiyoruz. 20.000 üniversite öğrencimize 1500TL karşılıksız burs vererek, eğitim hayatlarını destekliyoruz. 10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz. Ankara'daki 23 üniversitenin tamamının merkez kampüslerine ücretsiz ikram araçlarıyla çay, kahve, çorba, sandviç dağıtarak, öğrencilerimizin günlük enerji ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca, tüm üniversite öğrencilerine yönelik anne yemeği lokantaları kurarak, ücretsiz sıcak akşam yemeği imkânı sunuyoruz. Ankara'daki tüm üniversitelerin bilim ve spor alanlarındaki takımlarına ayni destek sağlayarak, gençlerimizin sporla ve bilimle iç içe olmalarını teşvik ediyoruz. Üniversite öğrencilerine ders kitabı desteği ve tıp fakültelerine araştırma desteği vererek, akademik başarılarını destekliyoruz.

Paylaşımlı ofisler kurarak, gençlerimizin yeni fikirler ve projeler üretebilmeleri için uygun ortamlar sağlıyoruz. Yetenek avcıları kampüsü inşa ederek, genç yetenekleri profesyonellerle buluşturup, iş ve kariyer fırsatlarına kavuşmalarını sağlıyoruz. Ankara'daki hemşehrilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Dar günlerinde ve sıkıntılı anlarında devletimizin ve belediyemizin şefkatli eli her zaman onların üzerinde olacak. Sosyal refah desteği ihtiyacı olanlara, tüm sosyal destekleri içeren özel bir kart olan "Ankart"ı vereceğiz. Sosyal refah desteği statüsündeki emeklilerimizin Ankart'ına her ay 5000 TL yatırarak, onların yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. Bu desteklerimiz artarak devam edecek. Sosyal refah desteği kapsamındaki vatandaşlarımızın Ankart'ına 2500 lira market desteği yatırarak, onların temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu destek, sigara ve alkol dışındaki tüm alışverişlerde geçerli olacaktır.