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  • ABB Başkan adayı Altınok, projelerini sıralıyor: Ankara'yı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız
Güncel

ABB Başkan adayı Altınok, projelerini sıralıyor: Ankara'yı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız

'Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok, 'Başkent'i yönetmek herhangi bir şehri yönetmeye benzemez. Ankara'yı hak ettiği yere taşımak en büyük hedefimizdir. Ankara'yı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız' dedi.

25 Şubat 2024 Pazar 13:22 - Güncelleme:
ABB Başkan adayı Altınok, projelerini sıralıyor: Ankara'yı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız
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Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara için projelerini açıklıyor.

Turgut Altınok'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Ekonomiden sanayiye, eğitimden kültüre, sanata, tarım ve hayvancılıktan turizme kadar her alanda örnek bir şehir örnek bir başkent olacaktır"

"Başkent'i yönetmek herhangi bir şehri yönetmeye benzemez. Ankara'yı hak ettiği yere taşımak en büyük hedefimizdir. Ankara'yı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız"

"Gerekli tedbirleri acilen alın dedim ama maalesef ızgara mazgallar temizlenmedi. Ankara tarihimizde ilk defa 7 vatandaşımız selden Rahmeti Rahmana gitti"

"5 senede 58 km metro sözü vardı.(Mansur Yavaş) Ankara'da yeni yapılan metro gören var mı? Ankara'da 5 yılın sonunda yapılan 5 cm dahi metro bile yok"

"Bizim sözümüz başkalarının sözüne benzemez Allah nasip ederse ABB'de çalışan hiçbir işçimizin ekmeğiyle çoluğunun çocuğunun rızkıyla oynamayacağız. Çalışan emekçi kardeşlerimizi işten çıkartmayacağız"

"Her mahalleye en az bir kreş ve birden fazla kreş yapacağız sözü vardı. Şuan efendim köprülerde görüyoruz. Ankara'ya en az 500 tane kreş yapacağım demiş. Kendisi yazıyor "Ankara'ya 20 tane kreş kazandırdık"

"Ankara'nın her yerindeki o boy boy resimlerin yerinde eserleri olsaydı. Ankara'ya yaptığın eserleri, hizmetleri assaydın"

"Artık Ankara'ya başarı hikayesi yazmanın zamanı geldi. Artık el ele birlikte yola çıkmanın zamanı geldi. Artık çalışmanın, üretmenin zamanı geldi"

"Ovacık'ta 6 ayda buz patenimizi yaptık ve binlerce çocuğumuz burada, Ankara'nın her yerinden Çankaya dahil geldiler. Çocuklarımız kaymayı öğrendiler."

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