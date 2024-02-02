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ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan emeklilere müjde: Her ay 5 bin TL destek vereceğiz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan emeklilere müjde geldi. Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programına katılan Altınok “İhtiyaç sahibi emeklilere her ay düzenli olarak 5 Bin Lira destek vereceklerini ayrıca doğalgaz ve et yardımlarının miktarının da arttırılacağını söyledi.

2 Şubat 2024 Cuma 14:54 - Güncelleme:
ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan emeklilere müjde: Her ay 5 bin TL destek vereceğiz
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Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından organize edilen Anadolu Sohbetleri Programının konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu. Ulusal televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcilerinin hazır bulunduğu program Estergon kalesinde gerçekleşti. Programda konuşan Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, seçimlere az bir süre kala Altınok'a Ankara da yapacağı projeleri sordu. Altınok konuşmasında Emeklilere 5 bin lira destek söz verdi.

Altınok "Başkentimiz olması gerektiği yerde değil, Ankara'ya son 5 yılda katma değer katacak hiç bir proje yok. Biz hizmet yapmadık, yardım yaptık diyen bir belediye var. Söz vermesine rağmen Ankara'ya hiçbir hizmeti yok. Ankara'ya bir fuar alanı yapmadı, hava alanından şehre metro yapacağım dedi yapmadı, 58 km yol yapacağım dedi ,5 cm metro yapmadı.

Ankara'nın çok büyük ulaşım ve trafik problemi var. Dünyada havaalanından şehre metrosu olmayan tek başkent dünyanın kalbi Türkiye'de.

Biz hem eserler yapacağız, hem de Yavaş'ın tabiriyle yardım yapacağız. Ankara'nın turizmi, tarımı, sağlık konularında projelerimiz var. Ankara artık gezilecek bir yer olacak

Ankara Büyükşehir belediyesi depremden zerre kadar ders almadı. Ankara'da Kentsel dönüşüm projelerine ihtiyaç var. Ankara çölleşen, fakirleşen bir şehir haline geldi. Biz Ankara'ya ormanlar yapacağız, milyonlarca ağaç dikeceğiz. Ankaralı ormanlarda gezecek.

"EMEKLİLERİMİZE AYDA 5 BİN TL VERECEĞİZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye bütçesinin yüzde 8'i ile yardım yapıyordu Yavaştan önce. Şu an Ankara'da yapılan yardım belediye bütçesinin yüzde 4'ü kadar. Daha az kişiye yardım yapıyor ama daha çok yapıyormuş gibi bir algı var.

Biz hem eserler yapacağız, hem de Yavaşın tabiriyle yardım yapacağız 5 yılda Ankara'ya bir tane organize sanayi bölgesi yapmamış bir Ankara Büyükşehir belediyesi var karşımızda Ankara'da dar gelirli vatandaşlar bize güvensin. Emeklilerimize ayda 5 Bin TL vereceğiz, şeffaf ihalelerle bunu yapacağız. Evi olmayan vatandaşlarımıza konut projemiz olacak, konut projemizin içinde sosyal donatı alanları olacak, spor tesisleri olacak. Bizimki lafta kalmayacak. Verdiğiniz sözleri gerçekleştiremiyorsanız halkın karşısına çıkmayacaksınız. Doğalgaz yardımını arttıracağız, et parasını arttıracağız ve Ankara'ya şahane eserler kazandıracağız. Mansur Yavaş seçime gelirken sosyal medya hesabından verdiği vaatlerin hepsini sildi, niye siliyorsun şeffaf adam siler mi? Biz de hepsi duruyor silme gibi bir şey yok" açıklamalarında bulundu.

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