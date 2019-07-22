ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Donanması'na ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
- AA
Marmara Denizi yönünden boğaza giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait 8 borda numaralı 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi "USNS Yuma" saat 15.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
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